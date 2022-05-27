張若妤也曾是校園主播。（中天新聞提供）

中天主播張雅婷、張若妤受邀擔任2022文化大學《金牌主播》徵選大賽決賽評審，兩人在新聞領域都已超過10年，對於參賽學生，主播張雅婷認為心態最重要：「口齒清晰是基本，咬字是否清楚，面對鏡頭會不會緊張，夠不夠自然，這些都可以事前多做練習，各位學生們，fighting！保持初心。」

張雅婷畢業於文化大學大氣科學系，坦言當初沒想過會朝新聞圈發展，大四時進入中視成為氣象主播，為充實自己，後來選擇出國進修，回台後開始當記者跑新聞，回憶初登主播台時，第一次正式播新聞就遇地震，幸好當下處變不驚安然度過。

從報氣象到播新聞，從傳統媒體轉到新媒體，張雅婷現在不只是主播，也擔任節目製作人與主持人，「壓力肯定有，所以時刻充實自己，不限於自己興趣與熟悉的領域去做突破，才是成就人生的方式。」她透露也會有遇到瓶頸的時候，還好同事互相幫忙，最終都順利完成任務。

同為文大校友的張若妤，從業10年多的她也曾是校園主播，「當初在校園的報導，多為生活新聞，新聞台的播報就是國際性、國內外政治、社會及民生議題，受眾群從學生變成社會大眾，所以播報的方式，也需要調整。」

讓她最深刻的挫折是曾在街訪時，被民眾謾罵嘲諷，而且用詞鄙俗難聽，讓張若妤很受傷，但當下立即轉念，「我們不是牙齒，不必活在別人的嘴裡，問心無愧做好份內工作才是最重要的。」

對於青年學子參加《金牌主播》徵選大賽，張若妤也傾囊相授，「放輕鬆！比賽的時候，講話語速放慢一點，比較不容易出槌，也可以找一兩位喜歡的主播來模仿，但音色音調跟自己不要差太多，漸漸就會有自己的特色！」「金牌主播」大賽於明（28日）下午1點在文化大學舉辦，中天電視YT頻道也將直播。