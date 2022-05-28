香港影帝黃秋生因為工作常往來台灣、香港，27日他才分享開工合照，未料今(28日)卻曬出紙巾上都是血的照片，透露自己去PCR檢測，這也讓不少人想起港星王喜來台時，也被捅到噴鼻血事件，對此，黃秋生表示，「小事，不要吵架傷了和氣」。

黃秋生今在臉書發文「PCR驗菌定驗血？原來我還好熱血」，並曬出紙巾上都是血的照片，由於上次王喜來台時，也因為被捅到流血，整片口罩都是血，讓他氣得用「追兇」、「通緝」字眼，表示要找出讓他爆血的醫護，還貼出指揮中心發言人莊人祥的黑白照，引起爭議。

對此，黃秋生也表示只是小事，不必為此吵架、傷和氣，「能改善當然好，不能，這種情況也不是常態，我也是第一次流血，笑笑就算了」，而他的貼文也引來網友熱議。

黃秋生PCR檢測爆血。(圖／取自黃秋生臉書)

有人表示「我做過不下幾十次，都未試過插到出血」，黃秋生也回「我也是第一次」，還有人留言「辛苦了！請好好休息，謝謝秋生哥的體諒」，黃秋生回覆「沒什麼體諒的，又沒做錯」。

至於有網友表示「又想抹黑我們台灣醫護，我們醫護已經很辛苦了」，對此黃秋生也回應，「抹黑是用道具血才叫抹黑，也沒有說到處一樣，又沒投訴。抹什麼黑？你這樣才掉人呢。」