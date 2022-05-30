強尼戴普(Johnny Depp)與小23歲女星安柏赫德(Amber Heard)的婚姻僅維持1年就婚變，並因互相指控家暴、誹謗等罪名，而走向撕破臉的局面，兩人近期為涉及天價賠償金的官司而親自出庭，雙方攻防進入「終局之戰」，判決結果將於明天(5/31)揭曉，而這場大戰受到外界高度關注，包含身為安柏赫德前男友的世界首富馬斯克(Elon Musk)，也打破沉默發聲了。

強尼戴普與安柏赫德的官司大戰打了數週，雖然兩人已離婚多年，但這回官司卻仍爆出許多「新料」，物證、人證輪番上陣，雙方也都坐上了證人席，本月27日案件進入最後階段，因陪審團討論了3個小時，仍難達成共識，因此本案僅入延長賽，判決結果延至明天才會有定論。

強尼戴普與安柏赫德這場世紀大戰，在這一個月以來占盡媒體版面及網路聲量，全球都在追法庭直播，真心好奇誰能是笑到最後的那個人，甚至許多名人都跳出來說話，包含麻省理工學院的人工智能研究學者里佛德曼(Lex Fridman)，就在推特發了從這場官司中所得到的心得與啟示，寫下「名氣是如地獄般的毒品」、「愛可以很混亂」、「人類能對數百萬人說謊」等。

馬斯克也在貼文下留言。（圖/Twitter）

而身為安柏赫德前男友的全球首富馬斯克，早前盛傳將作為證人現身法庭，但最後證實他無意在官司現場參一咖，不過馬斯克對此官司無疑相當關注，他被發現在佛德曼的推文底下留言，寫下：「我希望他們可以向前看，在彼此的最佳狀態下，他們都表現得很出色」，首度為此發聲，竟是送上真摯的祝福。