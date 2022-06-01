已故秀場天王豬哥亮女兒謝金晶，身邊飼養1隻叫「芊芊」的寵物狗，經常在社群和大家分享可愛照片，31日晚間突然透露，帶芊芊出門遛狗時被野狗襲擊，嚇得整整跌坐在地上快2分鐘，驚訝發現膝蓋被磨掉一層皮。

謝金晶31日帶芊芊到河堤騎腳踏車，中途想放芊芊下來遛遛，「說時遲，那時快，瞬間！旁邊突然衝出3到4隻中大型野狗，一邊叫，一邊往䒜䒜方向奔來」，當下謝金晶來不及思考，只擔心芊芊會被咬，心一急直接飛撲上去肉身護狗，好在野狗看她護住芊芊並未再靠近，她抱著芊芊坐在地面快2分鐘，沉浸在緊繃情緒之中。

謝金晶膝蓋被磨掉一層皮。(圖/謝金晶 FB)

謝金晶說，在恐懼感過去後，才感到雙膝有股劇烈疼痛感，這才發現皮都磨掉一層了，但好在芊芊沒事，她的人只有膝蓋受傷，「看起來就會留疤」。她呼籲，大家帶狗在河堤真的要很注意，不知道隨時會不會有野狗突襲，「但我不怪牠們，野狗的地域性很強」，最後她也自嘲道：「真的是為母則強啊」。

網友見謝金晶傷勢嚴重，也分享自身經驗：「我也發生過類似的事而且的確留疤了，只能說媽媽都是一樣的」、「我家有兩條小型犬，常擔心大狗會去欺負牠們」、「出去遛狗一定要帶一根折疊拐杖，遇到野狗的時候很好用」、「以前我手傷的比妳還嚴重，被3隻大狗咬」、「腿部要消毒一下，盡量不要去碰水，不然會很痛」。