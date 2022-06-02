石承鎬（左）、林上豪2人在床上擁抱撫慰心靈。（CATCHPLAY提供）

李見騰（左）、鄭齊磊（右）和劇中女兒一家和樂。（CATCHPLAY提供）

王月在5月份母親節時宣布確診，相隔1個月她才透露會確診完全是因為「愛」。原來當時她為了力挺已故丈夫李國修的愛徒宋鎵琳，在她製作的BL台劇《正負之間》客串一角，2人還一起開車到彰化祭拜李國修。未料因為工作夥伴確診，宋鎵琳快篩陽性，隔天PCR確診；王月快篩陰性，隔2天快篩轉陽性，到醫院做PCR也確診。

王月認為確診沒有想像中的可怕，提到當時身體狀況說：「就像新聞說的發燒咳嗽，前2天最不舒服，到第3天就好多了，就像得了重感冒一般。」因為力挺愛徒而確診，她感性地說：「鎵琳因為想見國修老師，致上她的感謝，我們到彰化祭拜時也和國修說了好多話，當起因是一個愛的動機，會讓這件事的發生有了祝福的意義。」她也呼籲染疫時做好自主管理密切觀察病程 ，一定可以挺過去。

端午節假期即將到來，《正負之間》4位演員林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰齊聚向粉絲喊話：「連假有3天，你們打算怎麼過呢？出門在外要小心安全，不要讓我們擔心，因為，你最『粽』要。」俏皮的4位男主角帶來特別的端午節祝福，並呼籲粉絲鎖定將在端午節當天更新的最新集數。而受到許多劇迷喜愛的《正負之間》戲劇原聲帶，以於今日在各大數位平台上架。

《正負之間》每周五中午台日同步上線更新最新一集，台灣地區獨家在CATCHPLAY＋影音平台上架，日本地區將於Rakuten TV、Video Market同步播出。