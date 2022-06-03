何如芸大字形醉倒在藍心湄家沙發，模樣搞笑。（摘自何如芸臉書）

寶媽（左一）確診痊癒後參加聚會，何如芸替她開心。（摘自何如芸臉書）

何如芸日前開心分享替書寫推薦序。（摘自何如芸臉書）

藝人何如芸今天在臉書發佈醉倒在沙發的照片，只見她背對鏡頭，一腳跨在沙發上緣呈大字形模樣，祝福粉絲端午節快樂，不計形象娛樂粉絲。原來是她2日到綜藝大姐大藍心湄家作客，同場聚會還有寶媽、陳美鳳2位大咖。

她受訪時表示朋友都知道她喝醉一定會睡覺，當天一到藍心湄家就先預告這個「症頭」，藍心湄要她隨便躺，因此就在沙發呼呼大睡：「後來美鳳姊來了我就完全醒來，回家還睡不著。」只是日前她才在臉書宣告要戒酒戒泡麵，不到1個月立刻破功。

而日前寶媽自曝確診恐慌症發作，何如芸在她確診當下就給予關心：「寶媽沒想到自己會確診，加上又是一個人住，所以才會緊張，很多朋友都很關心她。」她說聚餐當天寶媽已經痊癒，很替她開心。

何如芸日前分享替網紅「潔媽」新書寫推薦序，她說跟潔媽完全不認識，當潔媽和天下雜誌邀請她時真的受寵若驚：「因為這題材講到母女感情，因為我跟我兒子的關係，他們覺得以一母親角度來講會有共鳴。」

拿到新書時，裡頭夾了一張潔媽親手寫的卡片，寫道她女兒看到推薦序哭了一整晚，讓何如芸想到思念兒子的心情，在車上痛哭久久不能自己：「母親想孩子時孩子不在身邊，對媽媽來講是很大的煎熬，我因為感同身受而哭。」

她平時喜歡在臉書抒發感想和粉絲互動，被問到日後有無出書計畫，她說目前為止沒有：「我寫東西是因為晚上睡不著覺，這讓我度過很多漫漫長夜。」現在只想好好過生活，和家人朋友相處，把擅長的演員工作做好，之後如果有機會再說。

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