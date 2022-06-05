國民黨前台北市議員羅智強4日晚間在臉書點名，期盼桃園市長參選人張善政「大局為重」，張善政當日隨後在臉書發文，對造成紛擾致歉，指溝通不夠周延。張善政也說，年底的選舉必是硬仗，團結都不一定能贏，期盼立委呂玉玲、羅智強貢獻卓越智慧，扮演建設新桃園過程不可或缺的關鍵要角。

對此羅智強今（5日）起將連續3天對張提出的建言，今天是「沒有公正何來善政」，要求張補正程序正義，而羅的子弟兵、國民黨大安文山議員參選人楊植斗也在臉書向張善政喊話「好人才不怕競爭」，要求張參與公平初選以證明「自己可以贏下桃園」。

楊植斗今在臉書發文，首先就近日張善政頻繁道歉直言「院長，真的不必一直道歉」，他指出張善政的優秀「我們都瞭解」，而如果張深思熟慮後，仍期盼為桃園丶為社會盡心盡力，「咱們都樂觀其成」。

楊植斗指出「張善政覺得這次的爭議，來自於『溝通不夠周延』」，也表示自己認為一場公平公正的初選，就能讓這起爭議完滿落幕。他最後更向張善政喊話「好人才不怕競爭，張院長，請用初選證明自己可以贏下桃園吧！」。