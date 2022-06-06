風田不滿趙正平評論日本男人太過大男人主義。（中天綜合台提供）

小優自爆曾因為沒報備行程， 被男友狂call飆髒話。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（7日）晚間9點播出「交往台灣男友現在正流行，他們的『這些好』只有外國女生懂？」，主持人安心亞分享台灣男生曾被日本女星評選為最想交往的對象，卻遭到已婚的楊浩如反對，「我覺得日本這種調查都只做一半，婚前婚後差異最大的也是台灣男生！」更是把怨氣發在同場嘉賓趙正平身上，「像這一集趙哥就不知道來幹嘛的，你只是快篩沒有陽性吧！」但趙正平卻充滿自信：「代表我們是台灣優質男人，才有資格坐在這裡。」

節目向各國男生提問是否都願意接送女友？身為日本代表的風田很不理解為什麼要把女生當成小孩：「日本治安這麼好，台灣也是，那為什麼還要接送？」風田還說日本男生不願接送女生的最大原因就是：「男生載到女生家，女生會害怕他是不是硬要進來。」不過趙正平認為最大原因應該是日本男生的「大男人主義」！這話讓風田覺得趙正平觀念太老舊：「你講的是昭和時代，現在越來越開放了。」不過趙正平仍堅持自己的看法：「那個傳統的習性有了，很容易物化女性，這就是淺移默化傳下來的。」不料此話一出，風田立馬反擊：「你講的好像台灣男生很屌一樣，那幹嘛離婚？」

趙正平接著表示對台灣男生還有一件事相當讚賞，那就是願意為愛付出所有：「我之前為了要追一個女孩，我把餐廳包下來要給她驚喜，佈置弄到好將近要40萬，我要讓她感動，讓她知道妳在我心中跟一般人不一樣。」阿Ken一聽也非常認同：「台灣男生的確是奉獻型，妳沒有要跟他怎樣他也ok，反正他能夠在妳身邊守護妳就很棒了。」但安心亞卻心有存疑：「會不會對所有女生都這樣？」阿Ken則果斷回應：「不會對小優就是了。」不過楊皓如也特別提醒一點，就是婚前所做的浪漫行為，必須要能延續到婚後才是重點。

但台灣男生是不是真的沒缺點？小優則認為台灣男生有點「管太多」，但安心亞存疑的卻是：「妳有被管過？」就連一旁的海產也跟著起鬨：「是在女子看守所的時候嗎？」面對眾人質疑，小優便說出前男友的行徑：「我也覺得我長得應該算安全，可是我有一個男友很可怕，有一次我從餐酒館坐小黃回家，但我一回家在卸妝，就沒有馬上跟他講到家了，結果他打了30幾通，一接起來劈頭髒話，他說我查餐酒館到妳家才20分鐘，為什麼50分鐘不接電話？」但這經歷卻讓阿Ken放錯重點：「妳是化了什麼特殊妝，他要打30幾通電話？妳是演《魔戒》還是什麼？妳是不是咕嚕本人？」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。