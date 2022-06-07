針對 2022年地方選舉，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，疫情拖越久，對現任縣市長的保障性越強，國民黨的縣市首長當選機率會比較高，民進黨在今年選舉會倒大楣。此說法引熱議，但有網友直言：「民進黨還沒出手」這句話獲得不少人共鳴，紛紛表示悲觀。

有網友4日在《董事長開講》網路節目中問到，依照目前的感染人數與醫療準備來看，民進黨在年底這場選戰，勝算高嗎？

吳子嘉回應，民進黨在今年選舉會「倒大楣」，因為對目前對國民黨執政的縣市而言，在有疫情的情況下，愈能幫到現任縣市首長；疫情拖越久，現任縣市首長連任的保障性就越強，因此國民黨的縣市首長當選機率會比較高。

吳子嘉的說法引發熱烈討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「民進黨還沒出手」、「放心，民進黨很會選舉的。很悲哀很想哭，但這就是現實」、「永遠不要懷疑民進黨選舉的實力」、「選舉選到最後比的就是錢跟權，這兩點民進黨都有、國民黨都沒有，老百姓只能哭哭」、「1450馬上趕到」、「哭也沒用，只能接受，誰叫國民黨這麼不爭氣」。