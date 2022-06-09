苗栗縣9日新增確診1712人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣確診人數統計比。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣醫療院所提供遠距視訊快篩陽確診者服務一覽表。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣9日新增本土確診1712例，現居隔人數7490人，平均每位確診者居家隔離人數1.4人，自今年元旦至9日止，累積本土案例4萬6347人，人口占比確診率達8.66％，縣長徐耀昌呼籲疫情仍延燒，單日確診人數仍在高原期，防疫不鬆懈。

縣府衛生表示，全縣確診者迄今使用居家照護累計人數達33804人，個案大多是輕症或無症狀，因此，民眾如果快篩陽性需找院所進行確診判定時，建議可盡量尋求54家基層醫療機構，就近視訊確診，將醫院人力保留在專責、加護病房，全力照顧病情較嚴重的患者，請民眾善用基層診所資源進行「快篩陽確診」判定。

衛生局指出，目前苗栗縣新冠疫苗施打率第一劑85.9％，第二劑77.6％，第三劑61％，其中第3劑65-74歲接種率為71.9％，75歲以上54.7％，施打率還有待提升。為鼓勵長輩施打疫苗，至6月30日前，65歲以上長輩施打1、2、3、4劑均可領取500元禮券，以及2劑快篩試劑，請民眾可以至合約院所或衛生所施打。