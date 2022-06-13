48歲藝人金城武一直是許多人心目中的男神，就連曾在伯朗大道拍廣告取景的茄苳樹，都被譽為「金城武樹」，且每當PTT有人問卦「金城武過得如何？」，總有無數鄉民高調認領：「我很好，低調，謝謝關心」，魅力可見一班。金城武近日以留鬍子造型再度亮相，以「普通人」為主題登上大陸《睿士ELLE MEN》6月號雜誌封面，雖然「成熟大叔」樣貌有降回凡間的嫌疑，但展現接地氣的親民風格依然受到粉絲熱烈讚賞。

男神金城武年輕時紅遍兩岸三地，身為著名的超級型男歌手及演員，曾與林志穎、吳奇隆、蘇有朋等並列，被合稱譽為「台灣四小天王」。金城武2016年和周冬雨合演愛情喜劇《喜歡•你》，隔年拍完犯罪動作片《風林火山》後，5年來過著相對低調神隱的生活，動向引外界關注。

金城武改以「普通人」為主題拍封面，蓄鬍大叔扮相近照曝光粉絲仍大讚帥氣。（圖／取自微博）

金城武過去多次登上大陸時尚雜誌《睿士ELLE MEN》封面，這次再度於6月號成為封面標題人物，而這次他們發想的主題為「普通人」；畫面中金城武以蓄鬍造型現身，不但嘴唇上方留著八字鬍，下巴部位也蓄了薄薄一層髭鬚，略似日本男神竹野內豐，展現型男大叔的超Man魅力。

該雜誌在官方微博上寫道：「對於深居簡出的金城武而言，理想中的幸福不必奔著理想而去，過好『普通人』的生活，就已經足夠快樂。他只想當演員，而不習慣當明星，從不軋戲，只想專心把一件事情做好。狀態都是暫時的，無需給每一個階段去做注解」；而許多粉絲看到偶像近照，驚呼：「真是帥慘了啊，我的大叔」、「魅力無敵」、「好久沒看見金城武了」，無論男神是否留鬍子變身大叔，都不減對他的喜愛。