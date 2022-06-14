中央流行疫情指揮中心今天上午說明，發言人莊人祥、社區防疫組組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝等3人快篩陽性確診。由於指揮官陳時中12日才宣布確診，今天又有3名第一線官員染疫，是否為同一感染源？指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，由於現在不進行疫調，也不鼓勵一定要找出誰傳染給誰，重要的是把疫情防治做好。

外界關心染疫的4名官員身體狀況如何？副指揮官陳宗彥回應，指揮官身體都還不錯，另外3位都是今天早上快篩結果出來，經過視訊診療，也依照醫囑進行後續自我照護，就算有症狀也都很輕微，也謝謝社會大眾的關心。

陳時中曾經公開表示，自己3劑疫苗組合是AZ+AZ+高端，確診消息曝光後，被網友戲稱為「最弱疫苗組合」，至於其他3人分別接種哪種疫苗？陳宗彥表示「個人健康情形不便對外說明」。

指揮中心防疫行程馬不停蹄，近期是否有前往醫院或其他行程，導致染疫風險上升？陳宗彥表示「個人行程我們不清楚」，並強調個人防治更重要，應善用社交距離APP，確診者請主動上傳資料。周志浩則說，由於現在已不進行疫調，也不鼓勵一定要找出誰傳染給誰，大家把疫情防治做好。