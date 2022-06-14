藝人郁方和「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚近16年，育有2子1女，一家五口幸福和樂，她也常在社群分享生活點滴，今(14日)她曬出臉上扎滿密密麻麻70多針的照片，看起來就像「人體仙人掌」，讓網友都驚呼連連。

郁方透露一直很想嘗試臉部針灸拉提，順便五官立體，補充膠原蛋白，終於有時間去做，她也曬出臉上扎滿針灸的針的照片，幽默表示自己在進行「仙人掌美人法」。

而郁方也表示其實不痛，感覺比較像是打電波，「大概類似於擠粉刺的感覺」，並透露醫生大概在她臉上扎了70多針，直呼「年紀大了，常常要進廠維修，為了漂亮必須無所不用其極呀」。

郁方臉上扎滿70多針。(圖／取自好門媳婦的秘密生活郁小方臉書)

網友見狀也紛紛留言「躺下來的臉居然這麼緊實，不科學」、「膚質也太好了」、「素顏好美啊，好亮的皮膚」，但也有不少人表示「用看的感覺可怕，而且需要勇氣」、「看著都痛了」、「扎的滿臉不痛嗎？」她也回應「還真的不痛，只是緊張。」

自稱「好門媳婦」的郁方，雖然外界都覺得她嫁進豪門，不過她之前也曾表示老公其實對家人都很大方，但自己卻很省吃儉用，讓她也直呼自己嫁了一個好老公。