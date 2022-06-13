女星郁方2006年嫁給斐儷珠寶總經理陳昱羲，婚後夫妻倆育有2子1女，家庭感情甜蜜幸福。平日不吝在社群分享生活的郁方，日前PO出一組上個月家裡拜拜的照片，結果被網友指正她擺放祭品的方式有誤，事隔1個月，郁方果真聽從網友建議做出正確擺放，還幽默自嘲：「已錯16年」，網友看到她家中供奉之豐盛，而且連地基主都會準時祭拜，都大讚她「難得、有心」的虔誠敬意。

郁方是虔誠的佛教徒，除了自家小孩都有在佛教學校念書外，她每逢初一十五都會在家設壇祭拜佛祖和祖先。郁方上(5)月在臉書分享家中佛堂祭拜照，並寫道：「祈求疫情早日退散，台灣風調雨順、國泰民安。每逢初一十五，用陳家祖先名義捐款，飲水思源，幫助他人」；然而畫面曝光後，卻有網友直言：「您們把神佛素果和祖先的三牲放一起是不正確」、「把祖先的三牲那三盤換到下面的桌子才正確」、「佛祖要哭了」。

事隔約1個月，郁方今(13日)再度如往常般在家中拜拜，沒忘了之前被網友指正的失誤，分享照片並在貼文中表示：「感謝粉絲朋友們的建議，今天十五拜拜，觀世音菩薩和眾神明拜鮮花素果、陳家祖先拜三牲五果，各自享用人間煙火」，，改正並幽默標註：「#神明不計小的錯，#已錯16年」。

畫面引網友熱議留言：「神明大慈大悲不會介意的」、「不用介意，因為佛陀托缽時，給葷食一樣都會食用的」、「拜拜最重要的是心意到就好，神明不會太介意」、「心意最重要，菩薩會諒解」、「非常難得，這樣的場景已很少見了」、「您們好虔誠，很難得，現在的人都好簡單」，原來照片中設壇供奉的祭品相當豐盛。

郁方初一十五除了拜神明拜祖先，為了安宅還會準時在下午供奉地基主。（圖／取自郁方臉書）

此外，當天稍晚郁方又發另一拜拜圖，說：「一直忘了跟你們說，初一十五除了拜神明和祖先之外，下午三點到五點，我們也會拜地基主喔！雞腿和油飯必備，另外會準備水果和小菜」，但家中小朋友吃油飯會脹氣，所以她都準備雞油飯，至於為什麼會特別拜地基主呢？「以前媽媽還在的時候，有一次我搬了新家，拍戲工作太忙忘了要拜地基主，剛好媽媽來幫我看家，睡了一個晚上，第二天早上跟我說：你們家地基主很調皮，特別來夢裡說我們忘了，要準備雞腿油飯給他⋯⋯呃～～我真失禮耶」，所以會特別幫地基主準備一份，並又打趣標註「#尊敬就對了！#禮多誰都不怪」，再次引來網民熱烈讚賞：「欸~也是好住戶！快無詞可讚美了」。