今增446例中重症！7月大男嬰肺炎「兩度高燒急診」 4歲女童腦炎為國內兒童第21例

國內今增446例中重症，包括294中症和152例重症，其中兒童及青少年重症個案新增3例，包括一名4歲女童腦炎、7個月大男嬰肺炎，以及一名18歲男性因車禍送急診發現確診。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，一名7個月大的男嬰在5月9日發燒，5月10日送急診PCR確診， 隔天出現呼吸喘鳴、咳嗽、活力與食慾皆降低；因此家人在5月12日再度送急診，胸部X光檢查發現有兩側肺炎，男嬰有缺氧，呼吸窘迫的狀況，插管使用呼吸器，並使用類固醇與瑞德西韋治療，已於5月16日移除呼吸器，並在5月22日出院，為國內兒童第11例肺炎重症個案。

本土中重症與死亡個案說明。（本報系資料照）

另一名兒童重症個案為4歲女童，個案本身無慢性病史，在6月14日因發燒、抽搐送急診，因為有呼吸喘的症狀，所以插管使用呼吸器，頭部電腦斷層檢查發現有腦水腫，診斷為腦炎，6月15日住加護病房，使用降腦壓藥、類固醇、免疫球蛋白、瑞德西韋、抗癲癇藥物治療，為國內兒童第21例腦炎個案。

青少年重症個案為18歲男性，無慢性病史，6月5日車禍外傷，合併氣胸、骨盆骨折、主動脈及肝腎損傷，住院安排手術，術前驗出新冠肺炎確診，因為病況有插管住加護病房，列為新冠肺炎重症，車禍創傷共病，目前病況改善，已轉出加護病房至一般病房。

目前國內累計59例兒童重症個案，包括腦炎21例、肺炎和細支氣管炎11例、敗血症3例、哮吼5例，家中死亡5例，MIS-C共12例、2人共病（腦腫瘤、癲癇重積），其中17人死亡。至於青少年重症累計7例，包括4例為肺炎、1例是心肌炎、1例MIS-C、1例共病（外傷），其中3人死亡。