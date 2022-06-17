萌翻全亞洲的「角落小夥伴」今年暑假再度登上大銀幕！全新暖心故事，《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》找來《夏目友人帳》導演大森貴弘、《貓的報恩》編劇吉田玲子、《衝吧烈子》動畫團隊Fanworks聯手打造，除了大家熟悉的角落小夥伴們將再登大銀幕，這次還有超萌的全新角色登場，在角落粉的引頸期待下，今（17）日終於釋出正式預告。

正式預告中，可看到在角落小夥伴居住的小鎮上，竟來了5位神秘的魔法師，不僅將平凡小鎮變得絢爛奇幻，還與角落小夥伴共度魔幻又快樂的一晚。不僅如此，角落小夥伴似乎也變成了小小魔法師，仍不太熟練魔法的小夥伴們，生疏的坐著掃帚搖搖晃晃地飛行，蜥蜴還不慎墜落，可愛又呆萌的行為讓人啼笑皆非，更是讓粉絲們激動直呼：「可愛到犯規啦！」

此外，還可中可看到魔法師們回家時意外將「粉圓」誤認為最小的魔法師「五」帶走了，於是被留下的「五」與小夥伴們展開了角落生活，不僅跟蜥蜴住在一起，還跟小夥伴們一同光臨咖啡廳、窩在角落取暖。為了報答大家的照顧，還不太熟悉魔法的「五」決定施展魔法，希望幫角落小夥伴們實現夢想，也因此發生許多「意外驚喜」，讓小夥伴們的性格變得迥然不同。

而此次電影主題圍繞在「夢想」上，大森貴弘導演表示：「透過電影會對『夢想的意義』有新的認識，也希望觀眾們從可愛的小夥伴們身上獲得共感與溫暖！」不僅如此，也將延續上一集暖心又催淚的風格，無論是大人或小孩都會深受感動，令許多網友期待不已，紛紛表示「光看預告就想落淚了」、「新角色魔法師也超可愛」。電影8月5日在台上映。