男星黃玉榮昔日曾是偶像男團《183club》成員之一，從2008年轉型演員，近年活躍於8點檔本土劇中，帥氣精壯外貌也成為本土劇男神之一；最近黃玉榮在IG炫耀愛妻，穿著比基尼曬日光浴，露出飽滿蜜桃臀，讓網友驚呼「原來老婆這麼辣」。

黃玉榮從偶像男星轉型成演員後，目前已是本土劇御用男主角之一，也被許多觀眾大讚是「本土劇男神」，45歲的他有帥氣臉蛋，還保持結實精壯的體態；18日在IG分享曬日光浴，秀出厚實的胸肌和洗衣板腹肌，也祝福粉絲們「周末愉快」。

而黃玉榮2018年娶了一位正妹設計師，在曬日光浴時身邊還有愛妻陪伴，他特地在IG發限時動態，先用一張自拍照喊「美女啊～太陽曬屁股囉」，接著立刻放上愛妻穿著比基尼的背殺照，寫著「太陽曬屁股」加上一個蜜桃的表情符號，還不忘標記愛妻的IG帳號。

黃玉榮在IG曬愛妻美照，網友驚呼「原來老婆這麼辣」。(圖/ 摘自黃玉榮IG)

照片中黃玉榮妻子有著健康黝黑的小麥膚色，四肢更是纖細到找不到一絲贅肉，蜜桃臀也不吝嗇給粉絲看個夠，身材十分火辣；大票網友都很驚喜，忍不住留言讚嘆，「原來老婆這麼辣」、「你們夫妻身材太好了吧」、「男神在炫耀女神老婆」、「太辣了吧」。