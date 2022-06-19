蔡淑君指出，林口地區目前的2歲專班僅有5班，可招收人數也僅有3至5歲的十分之一。（翻攝蔡淑君臉書）

針對林口公托幼兒園設置出現比例失衡的現象，新北市議員蔡淑君在日前在總質詢時提到，目前林口的公托或非盈利幼兒園部分，2歲專班可接收人數為77人，但3到5歲卻有約700個名額，差距將近10倍，比例的懸殊讓家長不解，蔡淑君也質疑：「難道2歲的都不用讀書？」不過市府回應，2歲專班在私立幼兒園合計有30班，未來市府也會針對2歲專班的部分持續增設。

蔡淑君表示，很感謝市府對於林口地區在5歲以下全齡照顧的部分所做的努力，讓林口在近幾年能夠有有0至2歲的公托6所、2歲專班5班以及3至5歲的非營利幼兒園6所，可以說是完全減輕家長們的負擔，但是其中有關2歲專班的部分仍嫌不足，且接收的名額人數與3至5歲相比僅約十分之一。

蔡淑君指出，幼兒的成長是一路持續，不會有斷層的，但是林口地區的公托或非營利幼兒園在不同年齡層的設置比例上卻出現「葫蘆形」的型態，2歲專班的設置雖受空間容納、設備等相關規定限制，但與3至5歲這個年齡層相比，差距將近10倍，讓她不解表示：「難道2歲的都不用讀書？」

對此，新北市教育局回應，目前雖然林口的公托與非營利幼兒園在2歲專班的設置上受限於場地與設備在班數上較少，但仍有準公托3班與私立幼兒園27班，未來市府也會持續針對林口在公托及非營利的2歲專班持續增設。

新北市社會局也補充，雖然公托是招生0至2歲的這個年齡層，但實際上幼兒在此階段是可以就讀到3歲的前一天，目的也是方便家長可以轉換銜接，不過蔡淑君則是建議，未來在3至5歲這個年齡層的部分，可以納入2歲或2歲半的幼兒。市長侯友宜也承諾，在公立的2歲專班部分，也會努力增設，因應家長的需求。