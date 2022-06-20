【愛傳媒蔡詩萍專欄】這麼熱的天幹嘛出門跑馬！？

6月18日清晨五點，天清氣朗，真舒服，在新店真武山受玄宮出發，跑友Paul 拍的背影神清氣爽，上方還可以看見月亮。

等我跑了兩趟回來，過半馬了，陽光已經刺眼，氣溫超過32度，人燙得發慌，連背影都無奈。到第三趟，一條濕毛巾，罩在頭頂，還能感覺日光嗡嗡嗡，不知是曬昏頭，還是要中暑了。

跑完三十一公里，決定到此為止，去沖涼，喝啤酒，何苦為難自己（天人交戰後）。

感謝真武山受玄宮，在熱得人心發燙的六七八月，繼續維持每週一馬的以賽代訓，讓我們可以選擇十公里，半馬，三十公里，全馬的自我訓練，黑小銘超帥的。

也謝謝一票穿夾腳拖的跑友，讓我見證了什麼叫「熱愛跑馬」！這麼熱的天幹嘛跑馬？

好問題。我下周還要去！

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

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