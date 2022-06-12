【愛傳媒李利國專欄】佛陀昔日在靈鷲山說法，有「百萬人天與會聽法」，所以迄今仍有不少人認為以跪拜（三步一拜）方式去朝山巡禮聖蹟，就可以除業障並獲得五種殊勝功德。
但星雲大師曾開示說：即使萬里迢迢到靈鷲山去找佛，也不見得能見得到佛陀。千山萬水、萬水千山的到處去朝山、巡禮，如果沒有正信，沒有悟道，沒有修好自己的心，那都只是一趟觀光遊歷而已。
那麼，佛在哪裡呢？《大智度論》說：花開即見佛。
果然，當我走到白鶴芋（佛焰花目天南星科）盛開的山徑上，心中對這潔白無暇如同佛掌般的花瓣感到讚嘆，之後不久，佛字就迎面而現。
但《金剛經》說：凡所有相皆是非相，所以需離一切相、離一切見，因此我不為之著相而佇足，人生只能向前走，就用心活出真實的自己吧！
作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授
照片來源：作者提供。
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