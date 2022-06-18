【愛傳媒藺奕專欄】總算慶生完、安好太座之後。

老婆幫我打筋膜槍，我躺著感受那陣陣快感，突然想到A5頂級和牛是不是也這樣，聽著貝多芬馬殺雞，然後默默被宰殺，經過熟成，肉質鮮嫩肥美。

然後想起今年有朋友把A5頂級和牛包進粽子。接著想到冰庫裡還有粽子，就冷汗直流。小時候粽子總是一直吃到中秋節，主要是因為母親包太多，只好三餐照輪、塞到溢出喉嚨。

好不容易粽子吃完了，中秋節來了，全家開始吃月餅，家裏的月餅多是別人的送禮，要一直等到口味最怪奇恐怖的五仁月餅最後也吃完都臺灣光復節了。

終於可以休息一會兒，接著冬至吃湯圓。每次聽朋友講家裡冰庫塞滿冷凍湯圓直到過年，我都很想在春節送上兩盅佛跳牆，讓你一路吃到清明才跳得出牆。

總之，我就想弱弱問一句，你家粽子吃完沒？

作者為文學奬得主

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