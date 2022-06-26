站在海邊空曠處，望著廈門，海風很大，吹得臉頰鼓漲，我把兩手圈成望遠鏡，眉頭緊鎖的遠眺，老婆一看：「你藺小胖是在平壤視察喔。」

她沒激怒我，哪個女人不愛說反話，我知道她是崇拜我。

就像我吃58度高粱担担麵還搶她的日式豚骨拉麵，她跟我說你吃你吃沒關係啊，寥寥一句話，刻劃出一個鐵粉對偶像的事業發展、心智狀態、口碑等全方位毫無指望的真挚情感。

她甚至不敢直呼我的名字，應該是為了避諱，表示對偶像至高的漠視。

在金門，西裝革履油嘴男的扮相不適合我了，我經常穿著鮮豔奪目泳褲一雙藍白拖摸進豬哥亮歌廳秀觀眾席裡就可以毫無原則大聲鼓掌的地痞模樣。

困擾的只是海灘上年輕金大女孩盯著我身材，我本能地深深吸一口氣，彷彿在提醒她：「現在前方大雨土石坍塌但搶修中至少勉強維持單線通行……」

畢竟已經53歲了啊。但很快你就意識到女孩眼神的嫌悪，看你一臉中老年人散戶套牢抱股過年的喪屍氣息，我很想告訴她老子半年前就空手了，也不會蠢到在虚擬貨幣市場抄底歐印。

互換眼神的時候，我突然有種預感，她也許覺得原價$1999現在只要$199的十二生肖虎年纪念偽幣明顯更適合您老人家，數量有限、搶購欲速，618購物節免運到月底喔。

今天，我們游泳至水深約三、四米海域，才發覺頭頂圍繞十數隻燕鷗，神風特工隊似的輪流俯衝，不時有虱目魚大小紡錘體型白腹種類的淺海魚似舞池辣妹穿搭齊B小短裙蹦蹦跳跳，場面火辣、非常壯觀。

如果說六月是一首寫壞的小詩，我們更不應該將自己活成一件冤案；這些堆疊成串的驚喜，讓我預先作好解封的準備，也祝福大家，航向未來的海上，活跳跳的鮮魚都替妳備好了。

作者為文學奬得主

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