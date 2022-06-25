清冠一號要改為自費，沒錢的確診者只能繼續自求多福了，8400億的特別預算下卻連肺炎用藥都得自費。

新冠肺炎染疫者所服用的清冠一號，可能即將於七月一日起由公費改為自費，只有12歲以下或65歲以上的染疫者可以公費使用。而政策變更的原因，衛福部中醫藥司僅表示「不便透露」！對於指揮中心與衛福部的這項措施，我完全無法認同。

目前政府許可的新冠肺炎治療藥物，在西藥部分包括輝瑞的「倍拉維」與默沙東的「莫納皮拉韋」兩種，在中藥的部分，則是清冠一號。西藥部分，因有服用方式與副作用等諸多使用條件，在使用上遠較沒有限制的中藥清冠一號來的少。

清冠一號藥物的費用約在1500至2700元左右，就在疫情仍處高原期階段，衛福部研擬將清冠一號由公費改為自費，這不僅是漠視確診者在藥物使用上的需求與中西藥適用性的客觀考量，更是強迫確診者不分染疫的輕重症，不論身體狀況，除非願意自費購買清冠一號，否則只能在條件符合下使用投藥標準更為嚴格的進口西藥。

對照新冠肺炎西藥的價格每份700美元（超過新台幣2萬元），清冠一號相對便宜。取消清冠一號公費後，因西藥投藥的標準嚴格，一般國人若確診但未達使用西藥的標準，卻又因疫情影響，生計困難，無力負擔自費用藥，只能延誤治療，更將可能因此增加染疫黑數。這絕非我們所樂見。

確診者也是生病。姑且不論中華民國有全民健保，去診所或醫院看病領藥，原本就只需要部分負擔即可。更何況，在新冠肺炎疫情下，立法院通過8400億的特別預算，今年1月到5月期間疫情大爆發，清冠一號共開出9萬多人分，約1.3億元，剩下的錢，政府究竟花到哪裡去？

高端、高登、高鑫、小吃店、直銷公司⋯⋯各個都趁疫打劫，大賺國難財。但我們的政府現在卻連確診者的用藥都不肯給？

作者為立委、前警大教授

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