【愛傳媒藺奕專欄】最近同仁們電影看得很勤，於是我也來惡補，馬來西亞獨立電影《野蠻人入侵》的試映。陪我一起的，是一位二十歲出頭的女大生，她的好奇心和知識量大，我很難招架。

後生可畏詭異的地方就像你看到小嬰兒在超市門口的推車上，你一時興起走上前對他唱Eason新作：「愛你孤身走暗巷、愛你不跪的模樣⋯⋯」

他抬頭斜著眼瞪你，然後取下奶嘴回唱Beyond：「原諒我這一生不羈放縱愛自由…」逼得你臉紅脖子粗馬上接力：「也會怕有一天會跌倒⋯⋯」

那個「倒」字發音為「兜」還刻意抬高音量嘶吼著。呼～才自覺勉強敲成平手。

這年頭，每每和年輕女孩互動，我都變得非常端莊有禮貌，她一叫藺大哥我都是連身體一起轉過來，因為我昨晚睡落枕了。

她臨走時，看著柯導安靜蹲在瑪奇朵身邊，竭誠盡節、關懷備至，像是躬親輔佐，又或是在全力扶植新人，黄貓鞍前馬後，無論大熱美還是奶綠，唯咱們馬首是瞻，一看便知是翔聲宫的黨羽。

最妙的是巧遇蘭萱學姊，才驚覺我們上次見面，居然是2018年的同一天！

當時在南港展覽館國際食品展裡，我們聊了好一會兒；那年春天我們在楊照和秀貞姐女兒其睿假國家音樂廳的鋼琴獨奏會也打過照面，總之都是美好的事。

我們也不聊政治，卻完美應驗電影裡宮本武藏在岩流島之戰的名言：「一切即劍，太陽是劍、時間也是劍。」

「我們這個世代就是要看電影啊！」我說。

畢竟，一切是政治，電影也是政治；音樂、美食和生活，都是政治、也是電影。

作者為文學奬得主

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