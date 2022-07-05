【愛傳媒藺奕專欄】倪匡走了，這是一個時代的關閉、一代人的扣失，世間再也沒有衛斯理。

香港四大才子裡 ，如今獨剩蔡瀾了。單憑倪匡的才華，都值得所有華人替他點一支蠟燭。

我曾在筆記上留下他說過這樣一句話：「我不愛國為什麼要正宮？」

我兩者都說不出口、也做不到，太屌。

人活到極致，就是「不要臉」。不要臉，並非突破道德底線胡作非為，而是在必要時，放下自己的面子與矜持，去做真正的自己，去呼喊，哪怕是最不一樣的聲音。

我想起這些年，中國拍古裝或武俠偶像劇，裡面總有號稱「金陵第一美女」或是「江南第一才子」。第一美女容易，顏值氣質好的不難找，頂多就是台詞少，還可以靠特效和慢動作。

第一才子就完了，正紅的幾個男明星，一看那眼珠子就一副文盲。年復一年，大師名單越來越短，香江凋零，湖海洗我胸襟，河山飄我影踪，所謂經典的真性情，我也越來越生疏了。

願您好走，直沽天際；倘若真有世界末日那一天，我也是要抱著同樣歡快的心情，一起看外星人降臨。

作者為文學奬得主

照片為倪匡與曾寶儀。

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