台南市20日新增3123例確診，疫情緩慢下降中。不過，台南市長黃偉哲卻指出，雖然有人認為確診人數減少，有可能是假日效應，但因目前仍處於疫情高原期，請大家不要鬆懈。尤其，5至11歲兒童的第2劑疫苗已經開打，請5月23日之前施打第1劑疫苗兒童的家長，盡快上「台南打疫苗」平台預約接種。

黃偉哲表示，今天台南確診數3123例，約占全台的8.7％。為何今天的確診人數變少了？有人說是假日效應，但不管如何，應該特別注意的是，第2劑兒童疫苗接種有待加強，可能是因為暑假快到了，大家都比較鬆懈；尤其是台南市的兒童以及幼童確診比率，低於全國將近4個百分點，大家可能覺得比較放心所致。

不過，omicron疫情在中南部還是處於高原期，即使是緩步下降，仍在高原期，加上下降得非常慢，以及omicron BA.4、BA.5等新型變種病毒又頻頻在國門叩關，萬一進來，社區又感染，它的傳播速度比omicron BA.2還要強、還要快、還要廣，因此大家千萬不要掉以輕心。

衛生局長許以霖也指出，今年至6月19日全市累計確診個案人數共21萬3653人，已解除隔離17萬6188人，還在隔離3萬7465人。統計至今，全市疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑的涵蓋率，分別為90.6％、81.7％、1.3％、67.6％、0.6％。

此外，6月20至26日南區松柏育樂中心及新化體育公園等2處篩檢站，仍將提供快篩陽性試劑判讀；松柏育樂中心篩檢站還將提供每日上、下午各50位民眾看診及領藥。