徐榛蔚首先恭喜學生要邁向美國去求學，學生也依序自我介紹，並分享自身對於出國後的期許與目標。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府推動公費留美希望工程，今年再甄選高中職、國中學生各9人，下月啟程赴美求學1年。縣長徐榛蔚會見18位公費學生，勉勵他們汲取國外經驗，傳承台灣在地文化經驗，讓世界看見花蓮。

公費留學計畫今年邁入第6屆，這屆有18位學生出國，通過初審英語測驗，學業成績、學習計畫書等書面複審，以及最後以英語即席問答的面試，獲得入選資格，預計7月起至8月陸續啟程。

教育處表示，雖遭到疫情期間，計劃仍如期進行，但保留彈性，家長或學生可自行評估是否延後出發，正在留學的學生也可決定是否要縮短留學時間，去年有一名學生就決定延到今年再出發。

行前，縣長徐榛蔚由教育處代理處長翁書敏陪同，會見18位學生，徐榛蔚期勉學生做好國民外交，並在美國不同的學習背景下啟發思考力，能結識來自世界各地的同學，成就國際上美好的友誼與人脈，也把台灣的美好介紹給大家。

教育希望工程公費留美計畫自2017年在前縣長傅崐萁任內推動，每年甄選10多名國、高中生到美國求學1年，補助機票、學雜費等，每名國中生費用約160萬元；高中因有公立學校，每人約77萬元，保留部分名額給符合資格的弱勢、原住民學生優先錄取。