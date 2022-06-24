宜蘭縣今天（24日）新增783名確診個案，並新增3名死亡個案，縣長林姿妙宣布，7月1日起本縣校園室內場地恢復開放洽借，戶外操場（含風雨操場）也將依據教育部防疫規則維持開放使用。

今天「YWCA財團法人台北基督教女青年會」捐贈逾1200支快篩試劑，給予大南澳地區9所原住民重點學校的弱勢學生，林姿妙也頒發感謝狀，感謝YWCA台北女青在疫情嚴峻時刻提供協助，強化南澳學子的防疫能量。

林姿妙宣布，考量下周起暑假即將開始，7月1日起宜蘭縣校園室內場地恢復開放洽借（學校行政區域維持管制措施）、戶外操場（含風雨操場）將依據教育部「高級中等以下學校戶外操場防疫管理措施」維持開放使用，縣府也會依照中央流行疫情指揮中心防疫措施滾動修正。

疫情部份，今日新增3名死亡個案，年齡介於70歲至90歲之間，為2名男性、1名女性，其中1人未施打疫苗、1人打1劑、1人打2劑。3人分別於5月29日至6月16日期間確診，不幸病逝。