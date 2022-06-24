日劇《麻煩一族》劇情進入最瘋狂的最終章，第10集讓觀眾看傻眼，都已經到最後還搞出台灣八點檔本土劇必備的「失憶」戲碼，飾演土屋太鳳大嫂的松本若菜之無極限演技更因該劇締造演藝生涯新高峰，事實上她出道後竟在餐飲業打過7份工。

松本若菜在《麻煩一族》中飾演土屋太鳳的最狂大嫂「深山美保子」，表現突出，話題、鋒芒完全壓過女主角，其瘋狂演出從開播就引發熱烈討論，從誇張的顏藝開始，到連珠炮般的惡毒台詞、讓人看得牙癢癢的小動作，甚至大展歌喉與舞技演唱「生日不快樂」、「擋路睡衣」等歌曲，還因此衍生成為熱搜關鍵字「松本劇場」，也讓本劇每週的更新內容都讓觀眾超級期待。

1984年出生、現年38歲的松本若菜，2007年出道作就是與佐藤健合作《假面騎士電王》，當時因為外表受到矚目，但其演藝之路並不順遂，大部分都是客串居多，她受訪時透露在進入演藝圈後直到30歲出頭，為了生活及買保養品，曾在鰻魚飯、沖繩料理、壽司店、蕎麥麵店和咖啡店兼差，其中除了曾排過一週8次的班表之外，還在咖啡店升到小主管，努力程度超乎旁人想像。

而土屋太鳳與松下洸平在劇中努力想突破墨守成規的父親所設下的障礙，無論是思想過時的重男輕女觀念，又或是荒謬的奪權謀位橋段，劇情集集都有新招，先前佐佐木希才剛示範過何謂「愛不到就毀掉」，本週更新的第10集則再度刷新劇情瘋狂程度，都已經倒數第二集了還讓重要角色突然失憶，不知最後究竟會如何收尾，最終結局將在下週揭曉。

《麻煩一族》可在friDay影音、KKTV、LINE TV收看。