香港影帝梁朝偉今（27日）迎來60大壽，愛妻劉嘉玲稍早之前在社群平台祝老公生日快樂，並分享一張梁朝偉的個人近照，可以看到步入花甲之年的梁朝偉，臉上多了不少歲月的痕跡，但依舊散發男神的魅力。

劉嘉玲今（27日）下午在各大社群網站發文祝福梁朝偉，她希望老公不只生日快樂，還要「每天快樂！永遠快樂」，短短12字道盡對另一半的愛；此外，劉嘉玲也上傳一張梁朝偉的單獨近照，畫面中，梁朝偉身處有庭院、水池的地點，對著鏡頭露出微笑，僅管臉部長滿紋路，還是很有男神的風采，許多網友看了紛紛留言：「偉仔雖然有少少皺紋，但是都好看、有型！」、「他怎麼可以一直這麼帥」、「永遠年輕！快樂」、「帥哥還是帥哥」，還有網友許願想看劉嘉玲和梁朝偉的合照。

劉嘉玲祝梁朝偉60歲生日快樂。（圖／微博@劉嘉玲）

梁朝偉和劉嘉玲2008年在不丹結婚，加上談戀愛的時間，已相知相惜30多年，不過夫妻倆的個性其實南轅北轍，劉嘉玲是個社交達人，婚前婚後都有許多緋聞，而梁朝偉個性較為安靜，曾自爆可以在家喝茶一整天，如此不同的兩人，是如何維持30多年的感情？劉嘉玲曾受訪分享婚姻的藝術就是忍耐，「長久的婚姻一定是相互的，你以為自己在忍別人，其實人家也在忍你，你以為自己很好搞定啊？」她也透露梁朝偉是個很享受寂寞的人，「可以一個人飛去日本住幾個月，他要有私人空間，我就給他囉，和他相處真的要有很大包容心。」