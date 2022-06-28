（取自雅虎網路民調）

距離年底大選還有5個月，民眾關注疫情之外，也不忘關心選情。Yahoo雅虎網路民調詢問網友「你看好誰能當選台南市長？」 共有1.3萬人參與， 62.9％的網友選擇謝龍介，37.1％的網友選擇黃偉哲。

距離年底大選還有5個月，疫情高峰南移，民眾關注疫情熱度比選情來得高，尋求連任的台南市長黃偉哲重心放在拚市政、拚防疫，5到11歲兒童疫苗施打率衝到六都第1；國民黨台南市長參選人謝龍介下周將啟動「百廟祈福」，要走遍37個行政區的廟宇，為民祈福並傾聽民意。

黃偉哲忙於市政及防疫嚴峻課題，但始終維持「一步一腳印」，拚市政及拚防疫。謝龍介則啟動「百廟祈福」，首站從台南首廟天壇出發，除了為飽受疫情之苦的市民祈福，也走訪基層傾聽民意，並宣講未來市政願景，隨行的還有「馬上辦中心」行動車，現場接受市民陳情。

而Yahoo雅虎網路民調則詢問網友，「你看好誰能當選台南市長？」投票時間是6月22日到6月26日，共有1.3萬人參與， 62.9％的網友選擇謝龍介，37.1％的網友選擇黃偉哲。