神岡區圳前路為神岡豐洲科技園區往來國道四號間的主要聯絡道路，29日由市長盧秀燕主持道路拓寬開工典禮。(陳世宗攝)

神岡區圳前路為神岡豐洲科技園區往來國道四號間的主要聯絡道路，29日由市長盧秀燕主持道路拓寬開工典禮。(陳世宗攝)

圳前路工程並保留原有「浮圳」文資，全長約1600公尺，寬度共15公尺，含既有圳前路6公尺及浮圳3公尺，完工後將提升行車安全及紓解交通壅塞。（台中市政府提供）

神岡區圳前路為神岡豐洲科技園區往來國道四號間的主要聯絡道路，29日由市長盧秀燕主持道路拓寬開工典禮；盧秀燕指出，工程並保留原有「浮圳」文資，全長約1600公尺，寬度共15公尺，含既有圳前路6公尺及浮圳3公尺，完工後將提升行車安全及紓解交通壅塞。

盧秀燕表示，神岡豐洲科技園區為台灣重要金屬、機械、塑膠、運輸工具製造等產業重鎮，其往來國道四號主要仰賴圳前路(又稱浮圳路)，因道路寬度僅6公尺致會車不易及大車、汽機車爭道影響用路人安全，故規畫辦理道路拓寬，並保留「浮圳」重要文資於道路中央，整體工程在兼顧地區文資保存及交通建設需求下，透過南北向車流分向方式解決會車困難問題。

建設局長陳大田說，圳前路前於2014年啟動拓寬，後因拓寬範圍既有「浮圳」經列為文化景觀資產而暫緩並註銷預算。盧市長上任後，即要求須因應地方民意需求重啟規畫評估，建設局會同文化局確認文資保存及交通拓寬需求併存原則後，重新編列工程預算辦理設計及工程招標作業。

建設局表示，圳前路工程自國道四號神岡交流道起，迄至厚生路，全長約1600公尺，寬度共15公尺，含既有圳前路6公尺及浮圳3公尺，總經費達3億5487萬元，其中工程經費1億8738萬元，另於2014年用地取得費1億6749萬元，目前刻辦理植栽移植作業及電桿遷移作業，施工期間除維持既有圳前路雙向通行，並維持浮圳灌、排水功能，工期570日曆天，預計2014年完工。