陸綜《乘風破浪》播出後話題不斷，今（1日）播出第三次公演（三公）舞台，賽前備受期待的王心凌組，不僅帶來精彩表演，更獲得全場第一名，全員也順利晉級，而阿雅、劉戀、黃奕確定慘遭淘汰。

王心凌這次三公擔任隊長，率領阿嬌、阿SA、張天愛、吳謹言組成女團「我愛你撒嬌」，重新演繹鄭智化名曲《星星點燈》，王心凌更化身酷妹，難得挑戰唱饒舌，果然不負眾望擊敗對手胡杏兒組，還獲得全場最高分。

王心凌和隊員穿上紅色棉襖拉票。(圖／取自微博)

有趣的是，在拉票環節，5個人穿上紅色棉襖，並排成了星星的隊形，向台下觀眾喊話：「我們是星星女孩」，不過王心凌的個人喜好度暫時被譚維維追過，目前在第二名。而最新一集也公開淘汰名單，人氣排行倒數三名的阿雅、劉戀、黃奕確定淘汰，和先前網路流傳的爆雷名單吻合。

而黃奕在三公表演時，也發生意外，在空中吊繩子時不慎墜落，還好離舞台距離沒有太遠，才沒有造成更大傷害，但她一下台就自責爆哭，大家也紛紛安慰她安全最重要，