空服員出身的林佩瑤以一副好歌喉闖出知名度，加上她擁有不科學的天使臉孔、D級上圍，讓林佩瑤因此擁有「最美空姐」的稱號，而近期瘦身有成的她，雖然上圍縮水，但穿起胸口挖洞迷你裙依舊超辣，深邃UU相當吸睛，曝光的老公視角照超性感。

林佩瑤昨（2日）在網上分享一系列老公視角照，綁起長髮的她以亮桃紅色貼身迷你裙入鏡，胸口豪放挖洞、火辣解放傲人上圍，往下看還放送一雙纖細美腿，林佩瑤一個扭身就讓凹凸有致的S曲線全都露，好身材相當吸睛。

林佩瑤不忘放閃發文：「主廚放假出門遛老婆～結果全程都在幫我拍照，根本自討苦吃，辛苦了老公」，辣照吸引網友留言：「姊太正了啦」、「穿這樣超顯身材 辣」、「哇！好正 噴鼻血」、「戰袍一出門，勢必會暴動」，還有人幽默說：「主廚的視角是滿滿的驕傲」。

其實，林佩瑤日前才因狠鏟8公斤，連帶D級美胸跟著縮水，她還因此無奈自嘲：「大家不要再說我奶奶縮水了，瘦了7、8公斤要不縮水真的很難餒！」不過林佩瑤也自信說：「我覺得我現在身材比較漂亮」，雖然上圍縮水，但整體身形比之前好太多。