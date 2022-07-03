女神郭書瑤擁有傲人身材，當年因拍網路遊戲廣告「殺很大」而爆紅，被封為「觸控美少女」、「宅男女神」；唱歌演戲跳舞樣樣通的她，平時也是個健身愛好者，近日和好友劉品言、夏于喬一起去運動，沒想到郭書瑤的俏臀突遭「調戲」，「鹹豬手」畫面曝光引發熱議。

劉品言昨(2日)在IG限時動態PO出一段影片，只見她與好友夏于喬、郭書瑤一同相約去健身房運動，一開始先拍美美的夏于喬，並寫下「有點好看」、「這樣也不錯」，緊接著下個限動馬上將鏡頭轉向郭書瑤，沒想到下一秒畫面中竟出現一隻「鹹豬手」，放在郭書瑤練深蹲的渾圓俏臀上。。

劉品言看到好友郭書瑤(圖)健身的美背與俏臀，竟大膽伸出「鹹豬手」調戲。（圖／取自劉品言IG限時動態）

只見限動畫面中的郭書瑤正在練她的深蹲，此時劉品言一步一步地悄悄靠近，看到她如此火辣破表的俏臀好身材，她竟直接伸手對著郭書瑤的屁股大摸特摸，甚至輕輕放肆地「捏」了幾下，還笑說：「哇塞！好好看喔，抓一把好開心喔，應該很多人想當我的手吧！」。不久之後，被「調戲」的郭書瑤也把這段限時動態轉發到自己IG，並開心寫下：「怎麼覺得有點喜歡妳的手？」，畫面趣味性十足。

郭書瑤近日還曾曬出在海邊放空的美照，只見她背靠著岩石，雙眼凝望遠方，看上去相當愜意，而她穿上白色無袖上衣，貼身設計讓她渾圓美胸曲線都看光，下半身看起來像下衣失蹤，白皙美腿一覽無遺，讓網友看了全暴動。