女星黃嘉千與加拿大籍老公夏克立驚傳16年婚姻觸礁，被爆兩人目前正打離婚等官司，消息震驚外界，而夫妻倆現實生活中，已分居台灣、加拿大多時，生活沒交集加上女方較強勢，被外界認為是婚變主因，媒體求證黃嘉千，她也鬆口：「給我一點時間，我再做回應，對不起」，並未否認跟夏克立婚變一事。

黃嘉千與夏克立結婚16年，始終給人一家三口幸福快樂的印象，過去一家子也經常一同出席活動，甚至上過親子真人秀，育兒觀念也大受好評，不料如今爆出婚變消息，已在打官司階段，據《三立新聞網》報導，稍早致電求證黃嘉千，她似乎剛睡醒，被問到這個問題，不禁愣了一下，之後鬆口表示：「可不可以讓我消化一下？…但我需要一點時間，我還在整理」，但感謝有被詢問，只是突然被問到這件事情，不禁嚇了一跳。

被問及是否被曝光婚變，沒有做好心理準備？以及關於跟夏克立婚變的原因，是分隔兩地加上女強男弱所致，黃嘉千不禁沉默了一下，表示需要思考該怎麼回答，「會再請經紀人跟大家說，真的很對不起！」，說完即掛上電話，目前只能透露到這裡。

據悉，過去長期定居台灣的夏克立，原本以藝人身分活動，但疫情前已回到加拿大，轉職做幕後工作，疫情期間也都待在當地，最初還能看見黃嘉千也去了加拿大，但疫情期間夏克立都沒返台，分享的生活照多是自己置身當地大自然中的照片，社群上也早與黃嘉千沒了互動，如今則被爆出兩人正打離婚官司，且是由黃嘉千這邊所提出。