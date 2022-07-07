謝京穎變身漂亮媽咪，跟劇中兒子倫倫合影。（民視提供）

許仁杰跟童星互動有一套。（民視提供）

民視8點檔《黃金歲月》劇情來到5年後，謝京穎稱號從最美孕婦到漂亮媽咪，她表示很謝謝粉絲跟觀眾的愛戴，為了區別5年前後的自己，特別去接髮，變成浪漫波浪捲展現成熟美。

謝京穎在劇中限制跟許仁杰的小孩「倫倫」，不能吃這個、不能吃那個，但許仁杰爸爸魂上身，是超級寵孩達人，也很能跟小孩打成一片，只要許仁杰一進棚，倫倫就會大聲喊「爹地~」讓全場融化。

謝京穎太崇拜許仁杰，任何時候都可以把倫倫哄得服服貼貼，等拍戲的空檔還會陪他玩遊戲。為了與童星加速熟絡，謝京穎耳提面命對他說，「我就是你媽咪，要叫媽咪喔，不要叫姊姊。」謝京穎還會買食物收服他，如果倫倫表現好，就會答應買一個他最愛的食物，「小朋友果然都是速食店控，只要他媽媽同意，基本上就是炸雞塊跟薯條。」

不少眼尖觀眾發現，5年後的許仁杰新加坡式中文還在，他說已經是一種習慣。許仁杰分享，有一場戲是倫倫登場要跟長輩們問好，他就想到自己跟兒子多米哥的禮儀互動「拍腿鞠躬」，在現場教倫倫，倫倫也現學現賣，拍攝一次就完成，讓全場驚呼不已。

謝京穎也大讚有場外景，她要倫倫跟大家問好，結果倫倫就疑惑的神情問說：「只有一個人怎麼會是大家呢？」，引起大笑，謝京穎直說真的敗給了小孩。