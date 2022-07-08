啦啦隊女神峮峮不僅是中信兄弟Passion Sisters成員，還上遍各大節目甚至當起主持人，人氣可說是逐漸攀升，instagram就有84.3 萬粉絲追蹤，上週快篩陽性確診後，她也緊急取消所有通告在家休養，昨(7日)正是隔離第七天，她則曬出「男友視角」的性感床照，影片中只見氣色相當不錯，可見身體狀況恢復的差不多。

峮峮6月30日確診，估計7月12號前工作都會推掉，昨(7日)進入自主健康管理的她，在instagram曬出側躺在床上的自拍照，只見她身穿黑色細肩帶內衣，對著鏡頭擺出招牌甜美笑容，瞬間電暈不少男性粉絲，加上以邪惡的「男友視角」取鏡，讓人充滿無限遐想，雖然當天素顏入鏡，但氣色看起來相當不錯，可見身體狀況一切都好。

峮峮「男友視角」照引發網友遐想。(qun_04 IG)

峮峮進入自主健康管理，開心品嚐泡芙慶祝。(qun_04 IG)

峮峮緊接著發出另一個限動，只見她穿著白色T-Shirt，大口咬下手上拿著的泡芙，品嚐順間露出幸福感覺，接著開心表示：「慶祝自由的泡芙」，透露出相當期待「解禁」之日到來，此外，更不忘為自己7月24日的簽書會做宣傳，相當期待與粉絲面對面接觸的機會。

根據《三立新聞網》報導，經紀人表示目前峮峮身體狀況一切都好，只剩輕症與輕微的咳嗽，但整體上並無大礙。