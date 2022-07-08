交通部觀光局預計7月15日推出「悠遊國旅」計畫，高市府昨天宣布，加碼中央政策，獨家推出「週間補到千、週五又補五」住房優惠，陳其邁今天上午三民運動中心動土典禮時表示，由於優惠只到8月底，呼籲民眾動作要快，才能有機會享受高雄熱情。

陳其邁說週五又補五是希望吸引3天2夜的遊客，週五就到高雄旅遊，週間補到千是因星期一至星期四大家都要上班，因此加碼來補助，配合高雄市政府包括文博及各式各樣活動，如在旗津和鼓山區的各式各樣活動，以及體育、文化、藝文等相關活動，增取搭配，這項預算是分布在市府各局處的預算執行及補助內，因限額有限，在8月底之前，要就要快，否則沒辦法享受高雄熱情及整體觀光。

此外，對於2022年美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，將於今年7月底在美國德州拉雷多市舉行，以高市中正國小為班底的高市代表隊拿下國家代表權，卻面臨出國經費不足的窘境，到目前還欠缺100萬元，希望各界伸出援手，讓小球員能順利出國比賽。市府也非常樂意來贊助整個小朋友的運動賽事，所以運發局也協調了社會各界，關心整體運動發展的企業，來協助中正小港為班底的高雄市代表隊到美國參加比賽。