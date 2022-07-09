盧秀燕-台中國際會展中心動工

中部重要的經貿建設「國際會展中心」6日舉辦上梁典禮，預計2025年開幕營運。台中市市長盧秀燕表示，此建設中部人已等了20年，就算排除萬難，無論如何她也一定要讓台中國際會展中心興建完成，因為「開不了工的，我要開工！完不了工的，我要完工！」盧更喊話，自己對此建設前景非常期待，未來台灣經濟的指標、領頭羊，就在這個國際會展中心。

盧秀燕今日（9）表示，台中國際會展中心已經讓台中產業界、工商界等了20年，在她上任後的民國108年，排除萬難拍板動工

台中市擁有全球密度最高經濟機械聚落，亟需一座國際會展中心。台中市金手獎得獎廠商協進會理事長鄭國雄表示，現在機器愈來愈大，光是從中部運到北部去座展售等，都造成很大的成本。台灣手工具工業同業公會理事長黃信德表示，買主進來想要看到工廠，在展會就可以把他們30分鐘內帶到每家工廠，過去在台北展的時候，這是很難的。台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲表示，整個中部地區百分之90以上的廠商，都希望能夠蓋一個有水準、國際級的展覽館。

對此，盧秀燕宣示：「開不了工的，我要開工！完不了工的，我要完工！無論如何，我們一定要讓台中國際會展中心興建完成。」盧強調，此建設可謂「排除萬難」，歷經都市計畫變更及區段徵收、市府耗資88億、各界支持與努力，如今終於即將開花結果，也感謝所有的工程團隊。

台中國際會展中心完工後，將會是中台灣最大會展中心，秉持「智慧科技，以人為本」的精神，建築工藝更是卓越非凡，將會以最複雜3D曲面屋頂打造成「巨無霸魔毯」外型，最長面寬達356公尺，最大能容納12600人集會，一、二期展館最大容納4460個攤位。

盧秀燕指出，台中國際會展中心就坐落在水湳經貿園區裡面，旁邊就是中央公園，再過去有一個綠美圖，這也是一個世界級的建築，附近也有捷運經過，這邊會成為一個機能最完整、最方便、最有發展性的大基地，更會產生相關的連鎖效應，「我對它的前景是非常期待的！」

針對盧秀燕任內完成此重大建設，台中市潭雅神工業廠商協進會榮譽理事長黃加再表示，台中國際會展中心的建成，將成為台中直接對國內外的展示櫥窗。台中市精密機械科學園區廠商協進會理事長張瑞芝也表示，他們希望將來談到精密機械的時候，就會想到台灣台中。盧則重申：「未來台灣經濟領頭的指標、領頭羊，就在這個國際會展中心。」