女星趙小僑與老公劉亮佐結婚5年不斷求子，歷經1次人工受孕、2次試管失敗、1次胎停，5日終於剖腹產下女兒「典典寶寶」，讓夫妻倆激動不已。今（11日）劉亮佐發文透露老婆和女兒已從醫院轉到月中，但卻換他「進廠檢查」，並PO出病人手環，引發網友關心。

劉亮佐昨（10日）才在臉書透露女兒的黃疸指數比較高，必須在醫院照光2-3天，堅持親餵母乳的趙小僑得每三小時就到寶寶的病房，且因為疫情只允許獨自前往，讓劉亮佐很心疼；事隔1日，劉亮佐今發文表示已送妻女到月子中心休養，接下來換他「進廠檢查」，並PO手中戴著的患者識別環。

劉亮佐雖然沒有多加說明檢查的項目，但他表示：「我們本來就應該為自己的健康負責，更應該為家人而健康」，推判應是例行性的健檢，網友紛紛留言：「保養好自己喔」、「該檢查一下了」、「什麼都不重要，健康最重要」。

趙小僑這2年為了求子，已取卵96顆，孕期還在肚皮扎了168瓶免疫球蛋白，秀出一圈又一圈的針筒痕跡；好不容易撐到生產完，趙小僑因選擇親餵母乳，乳頭的疼痛指數超越剖腹產的傷口，她形容：「就像自己手的小指頭1秒兩次的速度被門夾到，而且是持續10到30分鐘、一天8～12次的頻率，而且這扇門你完全不能推開」，坦言尚未克服，但為了女兒的健康，趙小僑喊話一定會撐過去，讓人見證到母愛的偉大。