男星李國毅因主演電視劇《我的自由年代》打開知名度，之後又接連出演《料理高校生》、《麻醉風暴2》、《1006的房客》、《靈異街11號》等多部熱門戲劇，圈粉無數大受歡迎，又因長相帥氣而有「戲劇男神」之稱。去年10月李國毅喜獲女兒，升格為人父的他相當注重小孩隱私，從未曝光她的長相。不過日前李國毅在社群平台分享與女兒在水池戲水的合照，竟首度公開女兒的正臉照，可愛模樣引來大批網友留言，直呼實在太可愛了。

李國毅2021年與愛情長跑16年的大3歲女友「橘子」甘煖琳宣布結婚，兩人去年底迎來寶貝女兒誕生，李國毅半年多來也將生活重心放在家庭上，相當低調。雖然和多數爸爸媽媽一樣，李國毅不時會在社群媒體上曬娃，分享生活動態，不過注重孩子隱私的他，過去從來沒有讓女兒的正臉曝光。12日，李國毅卻突然在臉書、IG上分享了兩張與女兒一同戲水的合照，女兒的真面目也首度公開，他雖然沒有在貼文中寫下隻字片語，但和女兒兩人面對鏡頭笑開懷的模樣，幸福全寫在臉上，網友們也興奮湧入留言區稱讚。

李國毅第一次曝光愛女的正臉照，只見他笑容燦爛，抱著8個月大的女兒坐在水池中，女兒身穿粉色泳衣，小小身影吸著手指乖乖窩在爸爸懷裡，模樣非常可愛。第一張照片一大一小都看著鏡頭，另一張李國毅則微笑轉過頭，用鼻子親密蹭著女兒的臉蛋，小朋友也笑著彎起大眼睛，父女之間充滿甜甜的幸福氛圍。照片一公開，馬上吸引數萬網友按讚，大家也紛紛留言：「哇！終於看到妹妹的正面照了。」「小公主的笑容跟爸爸一模一樣。」、「笑得好甜～甜度爆表。」、「有這麼帥的爸爸以後怎麼找男朋友。」、「這畫面太幸福了。」