中醫最重要調理體質的日子「三伏天」來了，尤其是有冬病的人，舉凡像是手腳冰冷、畏寒、過敏、經常感冒、身體濕氣重、慢性支氣管炎等，這些冬天裡常見的毛病，只要把握好「冬病夏治」的好時機，利用三伏貼，來加強陽氣的補充時，冬天來時依舊是一尾活龍。

很多人，尤其是女生，只要一到冬天，就會手腳冰冷、畏寒，出門包的緊緊的，動不動就感冒流鼻水，看西醫一會是支氣管炎，一會又是鼻炎，再不然就是感冒咳嗽好不了，這種冬天的毛病，讓人得周周去診所報到，也難怪西醫有句話，醫生怕治咳嗽。

不過，這對中醫來說，都是體質引起免疫功能下降，才會讓身上的毛病始終無法根治；人體在年輕時，陽氣多於陰氣，有句話「囡仔屁股三把火」，所以，當媽媽都知道，小孩最會踼被子，也都不怕冷，冬天裡多穿一件就滿頭大汗。

但是，當年紀愈來愈大時，陽氣會開始流失，最明顯就是會怕冷畏寒等，陰氣一重，身體就會濕，濕等於汗水、廢氣、毒素排不出來，痰濕的體質，就會容易過敏、肥胖等，毛病多，所以，中醫調身體時，調氣也都是在強調把體內的氣調順，並把陽氣留住。

中醫講究依節氣來治病，冬天來治陰病，很難治到根本，主因是冬天天氣冷也潮溼，要靠中藥來調理，得花好幾倍的力氣去進行，成效還不見得好；所以，特別強調，冬病要夏天來治，因為夏天陽氣重，借力使力作用下，效果特別好。

而三伏貼就是選擇在夏天最熱的夏至開始，陽氣最旺盛的區間，大約30~40天之間，進行中藥穴位敷貼調理，這種做法從古代流傳至今，效果極佳，才會一直延續至今。

今年的三伏貼，從7月15日開始到8月中旬，民眾可以利用這段時間前往，要注意的是，孕婦、２歲以下幼兒、皮膚容易過敏、以及發燒的人，就不太適合，同時，在這段時間，飲食也要節制，避免吃生冷、油膩、辛辣等食物，不要浸泡冷水，以免影響效果。