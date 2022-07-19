33歲女神拐拐（許采晴）擁有混血般的面孔與魔鬼身材，曾獲網友票選為「2014年網友心中的10大網拍女神」第一名，因此踏入演藝圈；近期拐拐的生日照片中戴上道具翅膀，美到粉絲直呼「女神」，她今（19）日再發新照，直接坐在男模腿上，尺度非常之大，讓網友看到臉紅心跳。

拐拐今日發文推薦18禁商品，直言：「之前聽過蠻多男用、女用的大人玩具但可以男女一起玩、同時嗨到最刺激的大人玩具，你們有聽過嗎？畢竟有時候女生跟男生就是會有『時差』」，光是廣告詞就讓人害羞到爆，照片中拐拐穿著性感蕾絲睡衣，綁帶設計要穿不穿非常性感，深V剪裁更是不客氣曬出超巨豪乳，裙子勉強遮住腿根，白皙美腿非常吸睛。

另一張照片中拐拐跨坐到男模腿上，肢體緊密交纏，小腿掛在男模的腰側，畫面令人血脈賁張，男模還光著上半身露出緊實肌肉，令人想入非非，拐拐一連拍了許多張親密照片，非常敬業；其中一張拐拐躺在地毯上，鏡頭以上帝視角將她的好身材捕捉下來，構圖十分完美，渾圓曲線非常火辣。

大尺度的性感照片獲得許多網友回應：「這張真的是辣到眼睛不知道要看哪，但我喜歡」、「好性感好熱」、「超美超性感迷人」、「太辣太仙拉」、「被你辣死」、「我我我不行了」、「羨慕男模跟拐拐工作」、「那個老外不會沒反應吧」