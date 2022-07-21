全球首富、特斯拉創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk）近期風波不斷，或許是為了轉換心情，他和好友莎拉施陶丁格 (Sarah Staudinger)與她的新婚丈夫、奮進公司 (Endeavor)執行長阿里伊曼紐爾 (Ari Emanuel)一同前往希臘米科諾斯島度假。

米科諾斯島又稱風之島，每年夏天都會吸引許多來自世界各地的名星、演員、政治家、商人來到此地度假。而最近才和女友娜塔莎巴塞特分手的馬斯克在近6日被拍到乘坐私人飛機抵達米科諾斯島，根據外媒報導，預計他會在這座島充電將近一個禮拜。

而有眼尖的媒體發現，伊隆馬斯克身邊有一名身穿黃色輕薄比基尼、和他相談甚歡的神祕辣妹，竟是年僅32歲的時裝設計師莎拉施陶丁格(Sarah Staudinger)，交叉的比基尼設計，讓胸前的兩顆半球全爆了出來，纖細火辣的身材讓人看得目不轉睛。而馬斯克的穿著則是相對悠閒，身穿樸素的灰綠色T-SHIRT搭配黑色泳褲。照片中可以看到馬斯克與幾名好友在船上聊天，氣氛十分熱絡，馬斯克洋溢的笑容看起來也十分滿意這次的行程。

馬斯克最近有不少頭條新聞，包括父親埃羅爾(Errol Musk)搞上繼女、馬斯克撤回440億美元收購推特的計畫，以及與下屬生了一對雙胞胎等震驚社會的大新聞。媒體猜測可能是因為如此，他才安排了這次的度假計畫打算好好放鬆一下，轉移自身的注意力。