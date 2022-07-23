女星吳姍儒（Sandy）不僅外型甜美亮眼，主持功力也備受肯定，出道9年已抱回3座金鐘主持人獎，活躍在公眾眼前。農曆年前吳姍儒剛與交往5年的設計師男友辦完婚禮，正式升格人妻，家庭、事業兩得意的她，平時穿衣風格走優雅氣質路線，沒想到近日卻突破尺度，在社群平台罕見曬出泳裝照，秀出白皙美背，引來上萬網友按讚關注，直呼「太美了啦」，紛紛敲碗想看正面照。

吳姍儒工作行程滿檔，仍經常透過社群與粉絲互動，藉文字抒發心情。21日她上傳一張泳裝照，只見照片中的她背對鏡頭稍微回眸，穿著藍白相間的綁帶式比基尼，長髮則隨興盤成丸子頭，露出後背大片雪白肌膚，難得小露性感。雖然只以側臉及美背入鏡，未公開泳裝正面照，短時間內依然吸引大批網友關注，而吳姍儒也一如往常寫下感性十足的文字：「好好深呼吸，好好說說自己，好好打開耳朵聽，好好釐清。」、「不用搶、不要強、不宜貿然、不會狂妄，在不變得情感淡漠的狀況下，穩定地實踐自我的民主。」細膩文筆引起不少人共鳴。

吳姍儒外型甜美，平時風格以優雅氣質路線為主，這次曬出泳裝照，難得小露性感。（圖／翻攝自sandywis IG）

吳姍儒破天荒曬出裸背泳裝照，留言區隨即湧入許多網友大力稱讚，更敲碗喊她繼續發正面照，「又要流鼻血了。」、「傳說中的背影殺手。」「正面一定更漂亮！」、「你給我轉過來喔～」另一方面，也有不少人表示被她的文字所觸動，認為特別充滿正能量，「Sandy的文字真的好清醒好有深度。」、「非常喜歡看你有溫度又有靈魂的文字分享！」、「欣賞聰明又有智慧的妳。」掀起一波不小的討論度。