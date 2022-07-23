國民黨立委李貴敏。（圖／取自李貴敏臉書）

國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊遲未完整公布，挨轟備戰速度不及對手陳時中，更被酸是「躺平族」。將擔任蔣團隊發言人的黨籍立委李貴敏表示，遇到像民進黨參選人陳時中這麼皮的對手，蔣的確要「該出重手就出手」，因為必須要讓台北市民認知到，陳過去防疫時講了多少離譜的話，如今參選又變了個人，根本沒有羞恥心。

蔣萬安21日拜訪內湖台北花市時宣布，競選團隊發言人將由國民黨不分區立委李貴敏和李德維出任。蔣盛讚，李擁有台美雙料律師資格，不僅專業更長期協助企業與新創團隊的法律諮詢。李貴敏今日（23）接受香港媒體《中評社》訪問表示，她會幫蔣加強各種專業議題的論述，這也是蔣徵詢她時，她欣然接受的原因。

李貴敏指出，台北市近年在國際城市評比上，已從一流城市變成二級，與國際間的互動不夠是最大致命傷，故在很多專業議題上，必須讓台北市民了解其重要性。蔣在這次選戰中，也必須說服台北市民，為何他是三人中最能把台北市帶回國際競爭隊伍中的，而不單僅維持市政而已。

針對蔣萬安目前打法被認為太「佛系」，甚至被嘲是「躺平族」，李貴敏強調，必要的攻擊還是要加強，尤其遇到很皮的陳時中。李舉例，本土疫情大爆發明明是「3+11政策」產生的破口，陳硬要說是「萬華產生破口」，等於在找替死鬼，現在要參選了再來道歉，臉皮實在很厚，類似情形很多實在很離譜；若對方要用話術來硬拗以遮掩不當行為，該出重手攻擊當然就要出手。