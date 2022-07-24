伊能靜日前飛往紐約、洛杉磯參與「Theirsverse」青年論壇，出席許多有關元宇宙的藝術活動，即使行程滿檔也不忘在社群上分享生活點滴，今（24日）凌晨，伊能靜於臉書PO出一張臉上貼滿貼片的照片，狀況令人擔憂。

伊能靜凌晨於臉書上傳了一張照片，照片中她似乎躺在一張床上，臉上妝容依然十分精緻，但在頭部、眼角、下顎貼上電極片，而貼片則與電線相連，看起來狀況令人擔憂。她在貼文中只有簡短寫下「Polysomnography」。而網友也紛紛在底下留言關心「妳的睡眠時間亂了嗎？」、「有失眠困擾？」、「發生什麼事啦？」

「Polysomnography」意思是「整夜睡眠多項生理功能檢查」，為檢查睡眠呼吸障礙、打鼾、失眠、猝睡症、嗜睡症、腿部不寧症候群、睡眠週期性肢體抽動、異睡症、睡眠周期紊亂等異常行為，通常為晚上進行檢查至隔天早上。

伊能靜之所以會飛往紐約，是為了擔任小哈利主導數位藝術品牌「Theirsverse」青年論壇的特別嘉賓，可見伊能靜相當疼愛兒子庾恩利（小哈利），且支持小哈利忠於自我，趁著夜晚空檔朝聖知名夜店，火辣身材跟凍齡美貌被令人稱羨不已。