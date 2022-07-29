民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲爭議延燒，關鍵人余正煌委託律師張祐齊、曾威凱表示，「如果涉及抄襲，是政治人物誠信，甚至涉及作假的問題」；台大經濟系前主任鄭秀玲則投書對林智堅的兩篇論文提出多項質疑。媒體人吳子嘉直言，目前情況對林智堅非常不利，連深綠的台大教授鄭秀玲都跳出來稱涉抄襲了。

吳子嘉28日在《關鍵時刻》節目中認為，目前情況對林智堅非常不利，鄭秀玲的千字文裡字字珠璣，每一個字每一句都指證林智堅涉抄襲。鄭秀玲是反服貿的大將，她是典型的深綠、本土派，當時曾在第一線反前總統馬英九，「你能說這是政黨的問題嗎？是藍綠的陰謀嗎？」

吳子嘉認為，到底是要保林智堅，還是要保民進黨，這才是大問題。他甚至稱，林智堅已經不重要了，民進黨內的重大派系已經私下商量怎麼處理，林智堅當時是欽定的桃園市長參選人，沒人敢改，如果按照過去的傳統，開一個選對會就會把他換掉，但因為這是總統蔡英文定的調，所以沒有人敢動。