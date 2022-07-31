暑假來到，不人年輕男女會到墾丁、外島遊玩，甚至女生穿著比基尼，男生裸上半身直接在街道上閒晃；有網友分享屏東縣恆春鎮街道上，有1對男女騎機車雙載，男生裸露上半身，女生則穿著比基尼與丁字褲泳衣，然而2人皆未戴安全帽，便在道路上行駛，其行為舉止十分危險；網友則痛批「在屏鵝公路上，不用帶安全帽嗎」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，他在貼文上表示這幾天天氣真的爆熱；從原PO上傳的照片可見，照片中位於屏東縣恆春鎮恆公路與恆西路的路口，有輛1男1女雙載機車，後座載著穿著比基尼、丁字褲泳衣的美女，2人皆被酷熱的太陽曬成健康膚色，比基尼妹手還拿著蛙鞋，但2人都未戴安全帽，便在道路上行駛，其行為十分危險。

男子拍下屏東縣恆春鎮有1對男女不戴安全帽騎機車在路上，網友也罵翻「現在都不用戴安全帽？」。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「哇！真陽光呢」、「這是恆春墾丁日常啊」、「沒戴安全帽」、「還好吧，綠島，墾丁，小琉球很多啊，潛水都這樣啊」、「穿這樣我不敢坐機車，很怕如果出車禍受傷更嚴重」、「在屏鵝公路上，不用戴安全帽嗎」、「我喜歡這膚色」、「為什麼很多人都喜歡穿這種，穿了屁股會癢欸」。